أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم .. احترسوا من هذه العلامات الخطيرة

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى مجموعة من المضاعفات الخطيرة مثل تصلب الشرايين والذي ينتج بسبب تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في جدران الشرايين، وهناك نوعان من الأحاسيس المفاجئة في ساقيك يمكن أن تنبهانك إلى مضاعفات الكوليسترول الخطيرة.

وبحسب "مايو كلينك" فإن المصاب بارتفاع الكوليسترول لن يعاني عادةً من أعراض تصلب الشرايين حتى يضيق الشريان أو ينسد لدرجة أنه لا يمكنه إمداد أعضائك وأنسجتك بالدم الكافي.

وإذا كنت تعاني من خدر أو ضعف مفاجئ في ذراعيك أو ساقيك، فقد يشير ذلك إلى إصابتك بتصلب الشرايين.

وتشمل العلامات الأخرى لتصلب الشرايين في الشرايين المؤدية إلى الدماغ ما يلي:

صعوبة الكلام.

فقدان مؤقت للرؤية.

تدلي عضلات الوجه.

كيف تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين

ولدرء خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، من الضروري الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية قولها إنه يجب أن تخضع لفحص ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. ويكون الشخص معرضاً أكثر لارتفاع الكوليسترول إذا كان عمره يزيد عن 40 عاماً أو يعاني من زيادة الوزن أو يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

ويمكن أن يؤدي تغيير نظامك الغذائي إلى توجيه ضربة حاسمة لمستويات الكوليسترول المرتفعة، وهناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضاً، وأهم عناصر ذلك النظام تقليل الدهون المشبعة واستبدالها بالأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت عباد الشمس وزيوت البذور، والمكسرات والأفوكادو والبذور، والأسماك الزيتية، فضلاً عن ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام.

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