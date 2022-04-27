أربع خطوات تحميك من الحموضة في رمضان

المصدر: الرياض - واس

نشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي , أربع نصائح من خلالها تستطيع أن تقي نفسك من الحموضة أثناء الصيام في رمضان.

وبين المجلس أنه لابد من التقليل في كمية الطعام الذي نقوم بتناوله في الوجبة الواحدة، وأيضاً تجنب النوم بعد تناول الأكل بشكل مباشر والحرص على البقاء مستيقظاً لوقت كافي بعد الأكل.

وأكد المجلس ضرورة عدم قيام الشخص بتناول وجبة السحور على أي من المنبهات أو الحوامض أو أي طعام حار، واختتم نصائحه بأن يقوم الشخص بتقسيم إفطاره على جزأين أو ثلاثة وأن يقوم بتناول وجبة السحور قبل الذهاب إلى النوم بفترة كافية.

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