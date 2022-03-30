أعراض ارتفاع ضغط الدم.. انتبهوا إلى هذه العلامات التحذيرية !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر تعرضك لمشاكل صحية أخرى، وهناك عدد من العلامات التحذيرية لارتفاع ضغط الدم ومن بينها الصداع غير المنتظم وبعض الأعراض الأخرى.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن "مايو كلينك" القول إنه على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم نادراً ما يسبب أعراضاً ملحوظة، إلا أن هناك بعض العلامات التي قد تساعدك على اكتشافه، ومنها الصداع غير المنتظم.

وهناك عدد من العلامات الأخرى المحتملة لارتفاع ضغط الدم، ومنها:

ألم الصدر

الشعور بالإعياء

صعوبة التنفس

التعب

مشاكل في الرؤية

وأفضل طريقة للتعرف على ارتفاع ضغط الدم هي قياسه، ويُقاس ضغط الدم بالمليمتر الزئبقي (mmHg) ، برقمين - الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) والضغط الانبساطي (الرقم الأقل)، ويعتبر قياس 140/90 فما فوق ارتفاعاً في ضغط الدم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه بمجرد تأكيد الإصابة بارتفاع ضغط الدم يضطر المريض إلى تعديل عادات نمط الحياة والبدء في تناول الأدوية، وتشمل التغييرات الفعالة في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم تقليل الملح والكافيين، وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.

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