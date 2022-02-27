رجل يعاني من صعوبة التنفس لسنوات.. والسبب غير متوقع !

المصدر: نيويورك - متابعات

أصيب رجل من نيويورك يبلغ من العمر 38 عاما، بصعوبة في التنفس عدة سنوات، وأصيب بالذهول بعد أن اكتشف جراحو مستشفى "مونت سيناي" سناً يبلغ طوله 15 ملم، ينمو داخل فتحة أنفه اليمنى.

وذهب الرجل إلى المستشفى بعد أن عانى من صعوبات في التنفس لسنوات عدة، وبحسب "روسيا اليوم" فإن دراسة الحالة كشفت أن المريض يعاني من انحراف في الحاجز الأنفي بالإضافة إلى نمو يشبه العظم في الأنف، وكانت هذه المضاعفات مزعجة خاصة أنه لم يكن يعاني من أي صدمة أو تشوهات مرئية في الوجه.

وأجرى جراحو الفم والوجه والفكين تنظيرا للأنف، واكتشفوا أن كتلة بيضاء تظهر من خلال أرضية فتحة الأنف اليمنى، وتبين أن لدى الرجل سن منتبذ يبلغ طوله 15 ملم، وهذه الحالة نادرة للغاية وتمكن الأطباء من إزالة الكتلة عن طريق جراحة داخل الأنف.

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