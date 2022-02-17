نباتات إستوائية توفر«خصائص فريدة» لعلاج السرطان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قام باحثون من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية الروسية «MISIS»، كجزء من فريق دولي، بتصنيع مادة جديدة ذات خصائص فريدة مضادة للبكتيريا ومضادة للسرطان.

وأكدت الدراسة التي نشرت في مجلة المواد الكيميائية والفيزياء، ونقلتها ( sputnik) أن الباحثين في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية «MISiS» طوروا تقنية لإنتاج أكسيد الزنك النانوي، والذي يتميز بأنه مادة غير سامة ولها نشاط تحفيزي ضوئي عالٍ وخصائص مضادة للأكسدة.

واختبر العلماء نشاط المادة ضد البكتيريا المسببة للأمراض المختلفة، مثل بكتيريا المكورات العنقودية إيجابية الغرام. كما درسوا النشاط المضاد للسرطان في العصي النانوية المُصنَّعة باستخدام اختبارات قياس الألوان لتقييم النشاط الأيضي للخلايا.

ولإنشاء مادة جديدة، استخدم مؤلفو العمل مركبات كيميائية نباتية تم الحصول عليها من مستخلص أوراق مانيلكارا (Manilkara littoralis)، وهو نبات من عائلة «Sapotaceae»، منتشر في الغابات الإستوائية.

وقال يفغيني كوليسنيكوف، مهندس قسم النظم النانوية الوظيفية والمواد عالية الحرارة في الجامعة الروسية: «إن معظم الطرق المستخدمة في تصنيع هذه المواد النانوية باهظة التكلفة أو تنطوي على استخدام مواد سامة تؤثر سلباً على الإنسان والبيئة. وقد طبقنا توليفة خضراء باستخدام مواد غير مكلفة وصديقة للبيئة».

ولتحضير المستخلص، جمع العلماء الأوراق الصغيرة لنبات M. littoralis من الغابات المطيرة في جزر «أندامان» و «نيكوبار» في الهند.

تم بعد ذلك غسل الأوراق وتجفيفها وطحنها وتحضير المستخلص عند 80 درجة مئوية.

وأضاف يفغيني كوليسنيكوف: «استخدمنا هذا المستخلص كعامل استقرار في تخليق نانورودات أكسيد الزنك، حيث يعمل كعامل الأكسدة والاختزال في تحلل الأسيتات. ونتيجة لذلك، تمكنا من تطوير طريقة بديلة للحصول على الأدوية المضادة للسرطان والبكتيريا».

وفقًا له، يخطط العلماء مستقبلا في إطار برنامج «الأولوية 2030»، لتطوير طريقة «خضراء» لتركيب المواد النانوية للتطبيقات الطبية الحيوية وتوسيع قائمة المواد التي تم الحصول عليها من حيث التركيب والبنية والتشكيل.

وستعمل تقنيات التوليف الجديدة على توسيع نطاق تطبيق المواد المركبة بشكل كبير، مع الحفاظ على سلامتها للبشر والبيئة.

ومانيلكارا عبارة عن أشجار كبيرة دائمة الخضرة أو متساقطة الأوراق مع عصير حليبي، وأحيانا شجيرات، وهناك حوالي 70 نوعا في المجموع.

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