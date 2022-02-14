"الصحة" السعودية: الإصابة بأوميكرون مرة أخرى جائزة الحدوث

المصدر: الرياض - واس

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي إن الإصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا مرة أخرى لشخص تلقى اللقاح أو لم يتلقاه هي جائزة ولكن بنسب متفاوتة، حيث إنها تأتي أشد وأكثر احتمالية لمن لم يتلقوا اللقاح، مشيرًا إلى أن هذا هو الملاحظ في الحالات المنومة في العناية الحرجة.

وأشار خلال مؤتمر صحافي، عقد الأحد، إلى أن المنحنى يمر بمراحل إيجابية ليس في تسجيل الحالات فقط وإنما في الفحوصات التي تسجل ارتفاعًا كدليل على وعي المجتمع الذي يؤكد على السيطرة والتحكم الوبائي ويدل على ذلك منحنى الحالات الحرجة التي تسجل هي الأخرى نزولًا.

وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تقترب من 60 مليون جرعة، كما تقترب المملكة من 24 مليون شخص للمحصنين بجرعتين، وأكد أن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح، وأسهمت اللقاحات في خفض الحالات الحرجة.

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