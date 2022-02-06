أعراض مرض السكري.. علامة تحذيرية تظهر على الجلد

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

يتزايد عدد المصابين بمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني بصورة كبيرة في بعض البلدان، ولذلك من المهم معرفة الأعراض والعلامات المبكرة حتى يمكن تلقي العلاج بسرعة جيدة، ومن بين تلك الأعراض الطفح الجلدي الذي قد يظهر في أماكن مختلفة من الجسم.

مرض السكري هو حالة تؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى السكر في الدم، وهناك نوعان من مرض السكري، النوع الأول والنوع الثاني، وبحسب هيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن النوع الأول يهاجم فيه جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها، أما النوع الثاني فهو أن الجسم لا ينتج ما يكفي من الأنسولين ، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين، والنوع الثاني هو الشكل الأكثر شيوعاً لمرض السكري، ويشكل حوالي 90 بالمائة من المصابين.

وهناك بعض العلامات والأعراض لمرض السكري والتي يمكن أن تشير إلى ما إذا كان شخص ما مصاباً بهذا الداء، ومع ذلك يمكن للجسم أيضاً إرسال إشارات عندما يكون الشخص في مرحلة ما قبل السكري.

وإذا كان شخص ما مصاباً بمقدمات السكري، فهذا يعني أن مستويات السكر في الدم مرتفعة، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتصنيف الشخص على أنه مصاب بمرض السكري، ومن بين العلامات التحذيرية لمقدمات السكري هي طفح جلدي يمكن أن يظهر في عدد من الأماكن بالجسم، من الساقين إلى الأذنين، واعتمادًا على السبب سيكون شكل الطفح الجلدي ومكان وجوده، بحسب تقرير لصحيفة إكسبريس البريطانية.

ويشار إلى أن من العلامات الأشهر لمرض السكري كثرة التبول، ووجود بثور قد تتشكل في أماكن مختلفة من الجسم، وغالباً ما تصيب هذه الحالة الأشخاص المصابين باعتلال الأعصاب السكري.

ويمكن أن يسبب مرض السكري أنواع عديدة من الأمراض الجلدية التي تتطلب علاجات خاصة، ولهذا فإن السيطرة على مستويات السكر في الدم وتنفيذ تعليمات الطبيب بدقة من العوامل التي تؤدي إلى تجنب حدوث مضاعفات جراء المرض.

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