شفاء مصابين بالسرطان بعد تلقيهم علاج جيني مبتكر في أميركا

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أكدت دراسة نُشرت في مجلة Nature أمس الأربعاء، إن اثنين من مرضى سرطان الدم الليمفاوي المزمن أصبحا الآن خاليين من السرطان، بعد أكثر من عقد من المشاركة في تجربة مبكرة لعلاج الخلايا التائية CAR T تم تطويره في جامعة بنسلفانيا الأميركية، التي تغير الجينات في جهاز المناعة في الجسم لاستهدافها الخلايا السرطانية.

وقالت المجلة: «ظلت خلايا CAR T قابلة للاكتشاف بعد أكثر من عشر سنوات من التسريب، مع هدوء مستمر في كلا المريضين»، مشيرة إلى أن المشاركين «حققوا استقرارا كاملا» بعد تلقي العلاج في البداية خلال تجربة 2010.

وقال كارل جون، كبير الباحثين في التجربة والمعد المشارك في التقرير، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إنه بينما توقع فريقه أن الخلايا التائية ستختفي من أنظمة المرضى «في غضون شهر أو شهرين»، استمرت الاستجابة المضادة للسرطان لفترة أطول.

وأضاف: «الآن يمكننا أخيرا أن نقول كلمة»علاج«باستخدام خلايا CAR T». والخلايا التائية هي شكل من أشكال خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورا رئيسا في جهاز المناعة البشري، حيث تساعد على محاربة الخلايا السرطانية والفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى،وقد حصل العلاج على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA).

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