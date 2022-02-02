خطورة نقص المغنيسيوم في الجسم.. طبيب يكشف التفاصيل

المصدر: موسكو - متابعات

أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن نقص المغنيسيوم من المشكلات الشائعة في الوقت الحاضر، وهو يشكل خطورة لمن يعاني من مشكلات في القلب.

ونقلت "آر تي عربية" عن الطبيب قوله إن المغنيسيوم يساهم في التحكم بمستوى البوتاسيوم والكالسيوم في الجسم، وأن ارتفاع مستوى البوتاسيوم أو انخفاضه قد يسبب الموت.

وأضاف أن نقص الكالسيوم يؤدي إلى حدوث تشنجات وكسور وفقدان في الكتلة العظمية. ويمكن القول إن المغنيسيوم يلعب دور "الكردينال الرمادي" الذي يتحكم بأمور كثيرة في الجسم.

ويوجد المغنيسيوم في معظم المواد الغذائية، ولكن أعلى نسبة له موجودة في المكسرات والشوكولاتة واللحم والدواجن والبقوليات. وأشار الطبيب إلى أنه مع وجود المغنيسيوم في معظم المواد الغذائية التي يستهلكها الإنسان، يمكن أن يقل مستواه في الجسم لعدة أسباب بينها تناول عقاقير معينة خلال فترة طويلة مثل الأدوية المدرة للبول والملينات وبعض أنواع المضادات الحيوية والأدوية مضادة للفيروسات.

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