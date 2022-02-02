علماء يحددون أعراضا جلدية للإصابة بـ «أوميكرون»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف علماء أوبئة بريطانيون إن المصابين بسلالة المتحور «أوميكرون» أصبحوا أكثر عرضة لأمراض الجلد.

وأكد العلماء أنه غالبًا ما تشبه العلامات الإصابة بمتحور أوميكرون علامات الإصابة بالسارس، لكن لها ميزات معينة، وفقًا لتقرير منتدى الطب البريطاني.

وحدد العلماء ست علامات رئيسية لـ «أوميكرون»، والتي يمكن تحديدها من خلال حالة الجلد وهي :



ماهي اعراض «أوميكرون» الجلدية

يعاني المرضى من «أصابع القدم القلبية» على أقدامهم، فقد يتغير لونها، ويصبح أحمر أو أرجوانيًا.

يشعر المصاب أيضًا بالحكة أو الطفح الجلدي،

تشقق الشفاه أو التهابها يشير إلى وجود عدوى «أوميكرون»، ويجدر القلق عندما تصبح مزرقة أو رمادية شاحبة، لانها دليل على آفة في الجهاز التنفسي.

يصاب الجلد بطفح جلدي أو بقع تسبب الجرب.

يظهر على المصاب علامات مشابهة للحرارة الشائكة، وتهيج الجلد الذي يحدث بسبب تعرق الشخص بشدة.

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