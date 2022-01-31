أعراض خفية للنوبات القلبية وهكذا تنقذ نفسك قبل وصول الاسعاف «فيديو»

المصدر: ديانا أيوب – دبي

ميز الاستشاري في أمراض القلب التداخلية في مستشفى السعودي الألماني، الدكتور أحمد السكري، بين نوعين من النوبات القلبية، مشيرا الى وجود النوبة القلبية الخفيفة والتي يطلق عليها اسم الذبحة الصدرية، والجلطة القلبية. وقدم في حديثه مع «الإمارات اليوم»، الاختلاف بينهما، وكيف يمكن معرفة الأعراض الخفية للنوبة القلبية، والإجراءات الأولى التي يمكن القيام بها قبل وصول الإسعاف.

وعرف الدكتور السكري الذبحة الصدرية، بكونها تبرز أعراضها من أوجاع في الصدر، وضيق في التنفس، وآلام وتنميل في الذراعين، كما ان البعض يتعرض للإغماء جراء هذه الأعراض، أما الجلطة القلبية، فتبرز أكثر من خلال الآلام الشديدة في الصدر، أو حتى توقف القلب المباشر، وهي أخطر الحالات. وأكد على وجود مجموعة من الأعراض الخفية للنوبات القلبية، والتي لا يعرفها الناس، ومنها الانحطاط والتعب الشديد في الجسم، وألم يستمر لعدة ثوانٍ في القلب تم يختفي، والدوخة والغباش في العينين، وآلام في الذراع، وألم في المعدة أو الظهر، والتي غالبا ما يفسرها المريض على أنها تعب أو نقص في الفيتامينات. وأشار دكتور السكري، الى أن البعض يتعامل مع هذه الأعراض بالإهمال، والبعض يذهب الى طبيب عام غير مختص بالأمراض القلبية، ويتم علاجها بالفيتامينات أو أدوية أخرى.

الإجراءات الأولى التي يجب ان يقوم بها من يتعرض لنوبة قلبية، بحسب ما قال دكتور السكري، يجب أن يكون على رأسها التوجه الفوري للمستشفى، لافتا الى ان الذهاب الى المستشفى يجب ان يكون من خلال الإسعاف بشكل أولي لضمان الحصول على الإسعافات الأولى والإنعاش في حال توقف القلب قبل الوصول الى المستشفى، لتلافي الوصول الى السكتة القلبية. ونوه بإمكانية تناول حبة إسبيرين في المنزل، مع تجنب القيادة بشكل أساسي، لأن قيادة المريض بنفسه قد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، في حال تفاقمت أعراضه وهو في طريقه الى الطوارئ، والاعتماد على أفراد الأسرة أو الأصدقاء والجيران للوصول الى المستشفى.

ونوه بأنه لا يجب تناول الأدوية أو المسكنات، لأن المريض لا يعرف نسبة ارتفاع الضغط أو نسبة السكر في الدم، كما أن تناول المسكنات من شأنها ان تخفي الآلام التي يشعر بها بشكل مؤقت، وبالتالي قد تتفاقم الأعراض بعد ساعات من تناول ادوية الضغط او المسكنات. وشدد على انه ليس من المؤكد الى الآن إن كان تناول الأدوية في المنزل يساعد في تخفيف حدة النوبات، وبأن الإسعاف هو الحل الأول والمساعد. وفرق بين السكتة القلبية وتوقف القلب، موضحا ان توقف القلب المباشر عند الشباب يختلف تماما عن التوقف المفاجئ للقلب، خصوصا ان الأسباب التي تؤدي الى توقف القلب مختلفة عن الجلطات.

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