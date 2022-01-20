ماذا تعرف عن فوائد «برتقال الدم» في انقاص الوزن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أظهر بحث طبي جديد، أن فاكهة من فئة الحمضيات، تساعد على نزول الوزن بشكل واضح.

وكشف بحث جديد أن فاكهة فاكهة «البرتقال الأحمر»، أو مايعرف شعبيا «برتقال الدم»، أثبت أنها تساعد على نزول الوزن. والبرتقال الأحمر يمتاز بطعمه الحلو ولونه الأحمر، بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة، بشكل عام يكون وزن الحبة الواحدة من هذا البرتقال أكبر مقارنةً بالبرتقال العادي، كما يفضل تناوله بدرجة حرارة الغرفة.

ونقلت «سكاي نيوز» عن موقع «فيت أند ويل»، أنه تم وضع المشاركين في مجموعة تناول مستخلص البرتقال الأحمر، أو «برتقال الدم»، كل يوم لمدة 6 أشهر.

كما طلب الفريق من جميع المشاركين المشي لمدة 30 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع. كما تم إعطاؤهم نظاما غذائيا متوازنا.

في نهاية الستة أشهر، فقدت مجموعة الذين تناولوا البرتقال الأحمر في المتوسط ​​4.2 بالمئة من وزن الجسم، في حين أن مجموعة التي لم تتناول البرتقال الأحمر كانت أقل انخفاضا بنسبة 2.2 بالمئة.

الأهم من ذلك، أن هذا الانخفاض بالوزن جاء مع انخفاض الدهون في الجسم، بما في ذلك دهون البطن، مما يكشف أهمية البرتقال الأحمر.

وبالإضافة للمساعدة على نزول الوزن، يؤكد الموقع أن هناك أسباب أخرى تدفعك إلى إضافة البرتقال الأحمر إلى نظامك الغذائي، حيث أن الفاكهة غنية بفيتامين سي والألياف.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الدراسة ربطت بين «برتقال الدم» وعناصر غذائية أساسية لفقدان الوزن مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news