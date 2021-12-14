أفضل وقت لتناول أدوية خفض الضغط

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بحث فريق علمي من جامعة إسبانية في الوقت المناسب من اليوم لتناول أدوية خفض الضغط لتجنب أمراض خطيرة ناتجة عن ذلك الداء بعواقب صحية خطيرة.

وأظهرت دراسة حديثة أن المرضى الذين يتناولون الأدوية الخافضة للضغط في وقت متأخر من اليوم يقللون من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ناتجة عن ارتفاع الضغط بمقدار النصف تقريباً، حسب ما نشره باحثون في "European Heart Journal"، وفق موقع t-online الألماني.

حققت الدراسة التي أجريت على 19000 مشارك نتائج مهمة. من بين أكثر من 19000 مشارك في الدراسة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تناول نصفهم الدواء في المساء، والنصف الآخر بعد الاستيقاظ. لمدة ست سنوات، قام الأطباء بفحص ضغط دم المصابين مرة واحدة على الأقل في السنة.

وبينت الدراسة أن المجموعة التي تناولت أدويتها في المساء حققت قيم ضغط دم أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة، والتي تشمل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، أو التدخلات الجراحية بعد الإصابة بانسداد الأوعية الدموية.

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