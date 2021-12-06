الموز قد يشكل خطراً على صحتك في هذه الحالة

المصدر: موسكو - متابعات

قالت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، إن تناول الموز قد يشكل خطورة لمن يعاني من مشكلات صحية في الجهاز الهضمي.

وأضافت بحسب ما نقلت عنها "روسيا اليوم" أن تناول الموز مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة، لتقليل حموضتها والشعور بالحرقة، ولكن في حالة كان الشخص مصاباً بأمراض معوية فمن الأفضل الامتناع عن تناوله.

وتابعت أن الموز الأخضر غير الناضج يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ما يجعله مادة مدرة للبول، أما الموز الناضج فله تأثير ملين، ولذلك فإنه في حالة اضطراب الأمعاء والمعاناة من أمراض الجهاز الهضمي، يصبح الموز ضاراً، ويمكن أن يسبب الانتفاخ وكثرة الغازات.

وتضيف الخبيرة: "توفر موزة واحدة طاقة للتدريب أو العمل البدني الشاق لمدة ساعة. وتزداد السعرات الحرارية التي يعطيها الموز المجفف بمقدار خمس مرات مقارنة بالموز الطازج".

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