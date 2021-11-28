طعام قد يساعد الكثيرين على النوم جيداً

المصدر: عواصم - متابعات

قالت إحدى الدراسات البريطانية إن هناك بعض الأطعمة التي يمكنها مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو الذين يستيقظون مرات عديدة أثناء الليل، وغيرها من مشكلات النوم، ومن بين تلك الأطعمة المرتبطة بتحسين النوم، الأرز، وفقا لما ذكرته مؤسسة النوم البريطانية.

وتشير الدراسة التي أجرتها المؤسسة، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الأرز بانتظام أفادوا بنوم أفضل من أولئك الذين تناولوا المزيد من الخبز أو المعكرونة.

وتابعت الدراسة: "لم يتم إثبات السببية، لكن هناك بحثاً سابقا أظهر أن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع قبل نحو أربع ساعات من وقت النوم ساعد في النوم جيداً".

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