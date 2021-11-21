نتائج مذهلة بعد التوقف عن تناول السكر لمدة يومين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء الروسية، إن نتائج إيجابية تظهر بعد يومين من التخلي تماماً عن تناول السكر، مضيفة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن الكثيرين يفرطون في استهلاك السكر، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية لديهم وزيادة وزنهم.

وأكدت الطبيبة الروسية أنه يمكن الحصول على الغلوكوز والمزاج الجيد من دون تناول السكر، وذلك عن طريق الحبوب والفواكه والخضروات الطازجة وليس المعلبة.

وتابعت بحسب "روسيا اليوم": "هناك قوة للتقاليد والعادات الاجتماعية مثل تناول الشاي مع الحلويات والقهوة مع الكعك وهكذا. ولكن في الواقع إذا أراد الشخص التخلي عن تناول السكر فعلاً، فعليه أن يتناول الفاكهة بدلاً من الحلويات لمدة أسبوع واحد.

وأشارت إلى أنه بعد التوقف عن تناول السكر سوف تلاحظ نتائج إيجابية تدفعك إلى الاستمرار في ذلك، حيث سيتحسن عمل الجهاز الهضمي وتستقر حالتك المزاجية بعد اليوم الأول من التخلي عن السكر.

وأوضحت أنه في غضون أسبوع تتحسن حالة الجلد ويمكن أن تختفي مشكلات النوم إذا كنت تعاني منها، وهذه النتائج الإيجابية تستمر بالتطور في الأيام القادمة، لافتة إلى أن التخلي لمدة شهر واحد عن تناول السكر، سيزيل الوزن الزائد ويحسن الخلفية الهرمونية ويعزز منظومة المناعة.

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