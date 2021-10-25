أعراض ارتفاع ضغط الدم.. انتبهوا للشعور بالسخونة

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ظهور مجموعة من الحالات الصحية المزمنة من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية، ويزيد أيضاً من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإنه تم رصد شعور بعض المصابين بضغط الدم بالسخونة أو كأنهم يزدادون سخونة، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن ارتفاع ضغط الدم يرفع درجة حرارة الجسم رغم شعور المصابين بالسخونة.

ويشير الأطباء إلى الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي الذي يرتفع عن المستوى المتوسط على أنه مرض ارتفاع ضغط الدم. ويصنفون ارتفاع ضغط الدم على أنه قراءات ضغط الدم 140/90 مم زئبق أو أعلى. لكن الأعراض ليست واضحة دائماً، حتى عندما تتطور الحالة إلى مستويات حادة.

وتمر معظم حالات ارتفاع ضغط الدم دون أن يلاحظها أحد، وأفضل طريقة لفهم ما إذا كان ضغط الدم مرتفعاً هي قياسه بانتظام، ولذلك يلقب ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت".

أبرز أعراض ارتفاع ضغط الدم

هناك بعض الأعراض العامة التي قد يعاني منها الأشخاص، وفي ذات الوقت قد تكون مؤشراً على ارتفاع ضغط الدم، ومنها:

الصداع ضيق في التنفس احمرار الوجه التعرق العصبية بقع دموية في العين صعوبة النوم الشعور بالسخونة

وقد يعاني بعض المصابين من أعراض أخرى بينها النوبات القلبية والغثيان وارتباك وتشوش الرؤية وألم شديد في الصدر.

ويوصي الأطباء الناس بالحفاظ على ضغط الدم لديهم من خلال الفحوصات المنتظمة، وفي حالة عدم العلاج يمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة طبية طارئة تُعرف باسم أزمة ارتفاع ضغط الدم، وقد يتطلب ذلك من الأشخاص البقاء تحت إشراف المستشفى، وإلا فقد يتعرضون لخطر الموت، حيث تشير القيم المرتفعة إلى أن الضغط بدأ في إتلاف الأعضاء الداخلية للأشخاص.

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