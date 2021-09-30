عزيزتي حواء.. الأحمر المفعم بالحياة.. يغازل الشفاه

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

يتربع الأحمر على عرش ألوان أحمر الشفاه في خريف/‏شتاء 2021/‏2022، ليغازل الشفاه ويمنحها إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت مجلة «Elle» المعنية بالجمال والموضة أن اللون الأحمر للشفاه يحارب شحوب الوجه، ويمنح الوجه مظهراً يشع إشراقاً وحيوية، مشيرة إلى أن أحمر الشفاه يزهو هذا الموسم بألوان الفواكه المفعمة بالحياة كالتوت والفراولة والكرز، ليشيع البهجة ويكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام.

وأضافت المجلة أن أحمر الشفاه ذات التأثير اللامع يعدّ مثالياً للشفاه النحيفة؛ لأنه يعكس الضوء ويجعل الشفاه تبدو غليظة بصرياً، ومن ثم أكثر أنوثة وإثارة.

أما أحمر الشفاه ذات التأثير المطفأ فيداعب الشفاه الممتلئة، ويضفي عليها مظهراً مخملياً يبوح بأنوثة المرأة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news