نقص هذا «الفيتامين» من أسباب ظهور الشيب المبكر قبل الأوان

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

ظهور الشيب يعتبر دلالة من دلائل التقدم في السن، ولكن ظهوره في سن مبكر يفاجئ الجنسين ويثير مخاوف البعض.

قد يظهر الشيب عند البعض في سن أبكر من غيرهم، لاسباب غير

التقدم في العمر والذي هو السبب الأول والرئيس للشيب حيث يقل إفراز الجسم لمادة الميلانين، وهي المادة المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر.

فمع تقدم العمر تتوقف الخلايا في الشعر عن تكوين وتصنيع مادة الميلانين وبذلك يقل وينعدم لون الشعر فيصبح أبيض.

في البداية تتعرض القليل من الشعيرات للتلوين بالرمادي أو الأبيض وتتكاثر مع مرور الوقت.

وعادة ما تكتسي منطقة الصدغ بالشيب زيادة، وكذلك اللحية عند الرجال، لكون الشعر في هذه المناطق أقصر ويتساقط بسرعة أكبر، حسب موقع «بونته» الألماني.

وقال خبراء أن نقص فيتامين B12 يعد أحد الأسباب الأكثر شيوعا لشيب الشعر قبل الأوان.

وحسب «روسيا اليوم» أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن نقص المغذيات يمكن أن يكون له تأثير كبير على شعرك، وتوصي الناس بالتأكد من أنهم يستهلكون ما يكفي من فيتامين B12، الذي يساهم في مساعدة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما، يحتاجون إلى حوالي 1.5 ميكروغرام يوميا من فيتامين B12.

وأضافت: إذا كنت تأكل اللحوم أو الأسماك أو منتجات الألبان، فيجب أن تكون قادرا على الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 من نظامك الغذائي.

وهناك أيضا عوامل خارجية يمكنها تسريع ظهور الشيب، إذا استبعدنا الأمراض الهرمونية أو النقص الشديد في العناصر الغذائية، فإن أحد أسباب الشيب المبكر الضغوط النفسية والتوتر والإجهاد.

وتسبب الضغوطات تقلص الخلايا الجذعية المسؤولة عن لون الشعر، وهذا ما يفسر العلاقة بين الضغوطات النفسية وارتفاع نسبة الشيب في الشعر.

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