لايف ستايل.. نصائح مهمة عند شراء سمّاعات البلوتوث

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

يرغب الكثير من عشاق الموسيقى في الاستماع إلى أغانيهم المفضلة على الشواطئ أو في الحدائق. وهنا تظهر أهمية السماعات اللاسلكية المدمجة المزودة بتقنية البلوتوث، والتي توفر العديد من الوظائف العملية، مثل شحن بطارية الهواتف الذكية.

ويمكن توصيل سماعات البلوتوث بالهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والأجهزة الجوالة الأخرى وتشغيل الموسيقى دون استعمال أية كابلات، إضافة إلى إمكانية تشغيل خدمات بث الموسيقى على الإنترنت، وتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على وحدات الذاكرة المحلية.

وأوضح راينر شولديت، من مجلة «كمبيوتر بيلد» الألمانية مجموعة من النصائح التي يجب التنبه لها عند شراء هذه السماعات منها:

فترة تشغيل البطارية

تعد فترة تشغيل البطارية من أهم معايير شراء سماعة البلوتوث. وأوضح سيفين هانسن، من مجلة الكمبيوتر «c’t» الألمانية قائلاً: «هناك اختلافات كبيرة جداً بين سماعات البلوتوث في ما يتعلق بفترة تشغيل البطارية، التي تراوح ما بين 10 و25 ساعة».

غرض الاستعمال

من الأمور المهمة الواجب مراعاتها عند شراء سماعات البلوتوث التأكد من غرض استعمال السماعة اللاسلكية. ونصح راينر شولديت قائلاً: «إذا رغب المستخدم في استعمال سماعة البلوتوث على الشواطئ أو على حمامات السباحة، فلابد أن تكون محمية ضد رذاذ الماء وفقاً لفئة الحماية IP، وإلا فقد يتسبب القليل من الرذاذ أو حتى السقوط في الماء لوهلة قصيرة في تلف السماعة اللاسلكية».

وتمثل فئة الحماية IP معيار مقاومة الماء، وعادة ما تتكون فئة الحماية من رقمين؛ حيث يشير الرقم الأول للحماية ضد توغل الأجسام الغريبة، في حين يشير الرقم الثاني إلى مقاومة الماء، وكلما كان الرقم أعلى، كان ذلك أفضل، فمثلاً يشير الرقم 0 إلى عدم توافر أية حماية، والرقم 1 يوضح توافر حماية ضد قطرات الماء المتساقط عمودياً، أما الرقم 8 فإنه يوضح أن السماعة اللاسلكية يمكنها تحمل الغمر في الماء بشكل دائم دون حدوث أية تلفيات بها.

جودة الصوت

بالنسبة لجودة الصوت فإن سيفين هانسن أوضح هذه النقطة بقوله: «قد يتفاجأ المستخدم من جودة الصوت، التي تصدح من السماعات اللاسلكية الصغيرة»، ولكنه نصح بضرورة تجريب سماعات البلوتوث قبل الشراء. وبطبيعة الحال فإن الصوت يعتبر من التحديات التقنية للسماعات اللاسلكية؛ نظراً لأن النغمات العميقة تنشأ من خلال حجم السماعة، ولذلك إذا رغب المستخدم في الاستماع إلى النغمات العميقة بجودة فائقة، فعندئذ سيضطر إلى دفع كلفة باهظة.

طريقة الاستعمال

عادة ما تتم عملية اقتران سماعات البلوتوث بالهاتف الذكي أو الحاسوب المكتبي بسهولة وبشكل موثوق، وتتشابه طريقة الاستعمال في جميع الموديلات تقريباً؛ حيث توجد أزرار للتشغيل وللإيقاف المؤقت ورفع شدة الصوت وخفضها أو وظيفة التخطي Skip من أجل الانتقال إلى الأغنية التالية.

ويمكن للمستخدم شراء سماعات البلوتوث بكلفة معقولة طالما أنها لا تحمل شعار الماركات التجارية الشهيرة، ولكن إذا رغب المستخدم في الاستمتاع بمزيد من جودة الصوت وفترة أطول لتشغيل البطارية فإنه يتعين عليه دفع كلفة أعلى.

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