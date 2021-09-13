صحة.. 3 عناصر ضرورية في صندوق الغداء الصحي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يعدّ موسم العودة إلى المدارس وقتاً مثالياً لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة حول إعداد وجبات غذائية صحية ومتوازنة للأطفال.

وبما أن الطلبة يتناولون وجبتين يومياً خلال الدوام المدرسي، أصبح توفير وجبة طعام صحية من الأولويات التي تقع على عاتق الوالدين.

ويعدّ اتباع نظام غذائي جيد أمراً مهماً لنمو طفلك، كونه يُبعد خطر الإصابة بالمشكلات الصحية كالسمنة، ونقص الوزن، ونقص الفيتامينات، وتسوس الأسنان، والحساسية وغيرها من الأمراض. كما أن النظام الغذائي الصحي يساعد أيضاً في تطوّر المخ ووظائفه، إضافة إلى دعم الجهاز المناعي.

كما أن الالتزام بالعادات الغذائية الجيدة في سن مبكرة يساعد الأطفال على الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحة جيدة طوال حياتهم.

وتقدم مديرة اللياقة لدى «فيتنس فيرست»، آنا كارولينا كورسي بيريرا، نصائح لتحضير صندوق غذاء صحي للأطفال في فترة المدرسة. إذ يجب أن يحتوي على ثلاثة من أهم العناصر الغذائية وهي:

كربوهيدرات معقدة

يحتاج الأطفال لطاقة عالية من أجل التركيز، ووجبة صحية من الكربوهيدرات ستساعدهم في استيعاب دروسهم وممارسة الأنشطة الخارجية.

ويعدّ الخبز المصنوع من حبوب القمح الكاملة والمعكرونة والأرز البني والفوشار من الخيارات الجيدة.

بروتين

يعدّ الحليب ومنتجات الألبان مصدراً مهماً للبروتين. ومن المهم أن يستهلك الأطفال الحليب كامل الدسم، لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر مقارنة بالبدائل قليلة الدسم. يحتوي الحليب كامل الدسم أيضاً على نسبة عالية من (فيتامين د)، الذي قد يفقد مع بدائل قليلة الدسم بسبب مرحلة المعالجة.

ومن المأكولات الغنية بالبروتين: الجبن والبيض واللبنة ولحم الديك الرومي وصدر الدجاج، جميعها مهمة لنمو صحي.

دهون صحية

ليست جميع الدهون مفيدة، لكن الدهون الصحية مثل الدهون غير المشبعة تساعد على امتصاص بعض العناصر الغذائية، مثل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (الفيتامينات A وD وE وK) ومضادات الأكسدة. الدهون الصحية مسؤولة أيضاً عن بنية خلايا الجسم. وتعدّ الدهون التي تحتوي على (أوميغا 3)، وهي نوع من الدهون غير المشبعة، مهمة لوظائف الأعصاب والدماغ والقلب.

ومن الدهون الصحية: الأفوكادو، زبدة الفول السوداني، السلمون، المكسرات والحبوب التي تحتوي على دهون صحية غير مشبعة.

ينصح بتجنبها

رغم أن الأطعمة المصنّعة والمعبأة مسبقاً خيار أسرع وأسهل بكثير، لكنها تحتوي على كمية ضارة من السكريات والصوديوم والدهون غير الصحية.

علاوة على السكريات البسيطة التي توجد في المشروبات الغازية والحلويات، وتسهم جميعها في المشكلات الصحية إذ ترتبط السمنة وأمراض القلب بالإفراط في تناول السكريات البسيطة.

وكذلك الدهون المشبعة والمتحوّلة التي تحتويها الأطعمة المصنّعة، والوجبات السريعة، والوجبات الخفيفة الجاهزة، مثل رقائق البطاطس والكعك وغيرهام، إذ تشتمل على نسب عالية من الدهون المشبعة والمتحوّلة، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم، وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

سعرات حرارية فارغة

توفر السعرات الحرارية الفارغة قيمة غذائية قليلة، ولذا ينصح بتجنبها.

وتحتوي معظم الأطعمة المصنّعة والوجبات الخفيفة الحلوة، مثل الآيس كريم والحلويات وغيرهما على سعرات حرارية فارغة.

الالتزام بالعادات الغذائية الجيدة في سن مبكرة يساعد الأطفال على الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحة جيدة طوال حياتهم.

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