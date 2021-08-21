النصف_الحلو.. «فيري جود جيرل».. مغامرة عطرية جديدة

المصدر: الامارات اليوم

تواصل كارولينا هيريرا استكشافها لمقومات الأنوثة العصرية من خلال عطر فيري جود جيرل، حيث يعكس هذا العطر الفاخر من فئة أو دو بارفان الصفات المزدوجة التي تشتهر بها مجموعة جود جيرل العطرية.

لكن مفهوم الازدواجية التقليدي في وصف الأنثى، مثل التمييز بين الأناقة والقوة، الذكاء والجمال، بدأ بالتلاشي مع التطورات الاجتماعية التي شهدها العصر الحالي، لتصبح هذه الثنائيات قيماً متناغمةً تكمّل بعضها بعضاً، لدرجة تحوّلت معها إلى رموز عصرية تعبّر عن طبيعة المرأة وتكشف السر الكامن وراء جمالها. وبدوره يقدّم فيري جود جيرل مغامرةً عطريةً جديدةً بأسلوب غير مسبوق. وفي حين جسّدت العطور السابقة في مجموعة جود جيرل التأثيرات المذهلة للياسمين وحبوب التونكا، يستعين العطر الجديد بالتركيبة التقليدية باستعمال عبق الورد ليستكشف جاذبية جديدة بالكامل.

ولا يمكن التحدث عن مجموعة عطور جود جيرل دون التطرق إلى جمال العبوة المستوحاة من أحذية الكعب العالي، فتصميمها الجذاب لفت إعجاب كل من شاهدها منذ إطلاق العطر عام 2016.

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