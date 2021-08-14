صحة.. رائحة الفم الكريهة تنذر بمشكلة صحية أحياناً

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إلى أن انبعاث رائحة كريهة من الفم رغم العناية الجيدة بالفم والأسنان يدق ناقوس الخطر؛ إذ إنه ينذر بالإصابة بمرض ما.

وأوضحت الرابطة أن انبعاث رائحة كريهة من الفم يشير إلى الإصابة بالتهاب اللثة أو التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب اللوزتين أو التهاب البلعوم.

وأضافت الرابطة أن انبعاث رائحة حمضية من الفم يرجع إلى التهاب الأغشية المخاطية المبطنة للمعدة أو إلى أحد أورام المريء.

وينذر انبعاث رائحة الفاكهة من الفم بالإصابة بداء السكري، بينما يشير انبعاث رائحة كالبول أو الأمونيا من الفم إلى مشكلات الكلى كقصور الكلى أو الفشل الكلوي.

وعلى أي حال يجب استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء انبعاث رائحة كريهة من الفم رغم العناية الجيدة بالفم والأسنان.

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