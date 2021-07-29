كيتي سبنسر.. جمال كلاسيكي أعاد ذكرى عمتها الأميرة ديانا

المصدر: ندى الزرعوني ■ دبي

أعادت الليدي كيتي سبنسر، ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا، إحياء الجمال الكلاسيكي الأنيق، من خلال فستان زفافها الذي بدى نسخة محدثة من فستان الزفاف الأسطوري لأميرة موناكو ممثلة هوليوود الأميركية غريس كيلي، الذي اختارت أن يكون من تصميم دار الأزياء الإيطالية المفضلة لديها «دولتشي آند غابانا».

من خلال تفاصيل الفستان الرقيقة والفخمة في الوقت ذاته، وتصميمه الفكتوري الذي لم يساوم على التفاصيل الراقية، سواء في اختيار قماش الدانتيل الذي اعتمد كخامة رئيسة، أو من خلال الرقبة العالية، أو الأكتاف البارزة، أو الأزرار الفكتورية القماشية شديدة الأناقة، استطاعت سبنسر أن تتحول إلى حديث عالم الموضة، بعد انتشار صور زفافها وتحضيراته، سواء على حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، أو حساب دار الأزياء الإيطالية على المنصة ذاتها «دولتشي آند غابانا»، الذين ذكروا عبر مجموعة من التصريحات على المنصة أن «كيتي سبنسر اختارت أن ترتدي (دولتشي آند غابانا) في أهم يوم في حياتها».

إلى جانب فستان الزفاف المستوحى من فستان زفاف والدة كيتي فيكتوريا لوكوود على والدها

الـ«إيرل» تشارلز سبنسر عام 1989، المستوحى هو الأخير من فستان زفاف أميرة موناكو غريس كيلي عام 1956، وبذيل مستوحى من فستان زفاف عمتها الراحلة أميرة ويلز، ذات الـ25 قدماً، عملت الدار على أربعة فساتين أخرى، صممت ونفذت خصيصاً للعروس، لارتدائها في حفل الزفاف المستمر لمدة ثلاثة أيام، والمقام في فيلا ألدوبرانديني الواقعة على أطراف العاصمة الإيطالية روما، وصرحت الدار على حسابها: «في هذا الحدث المميز ابتكرت (دولتشي آند غابانا) عدداً من الفساتين الحصرية المصنوعة يدوياً، يحتفي كل منها بجمال العروس، شغفنا بالأناقة الراقية، وسعادتنا الفائقة بهذه المناسبة».

ارتدت سبنسر - في أول ظهور لها خلال برنامج الحفل، وخلال حفل الاستقبال الذي أقيم مساء يوم الجمعة - فستاناً رومانسياً من التول الأبيض عاري الأكتاف، مزيّن بتطريزات الزهور، بينما ارتدت الفستان الثاني في فترة ما بعد الحفل، الذي كان أحد أجمل تصاميم الدار، بفستان يمزج بين الأخضر الزمردي، والبيج الكريمي، مزيّن بالزهور والكريستال، الذي استطاعت أن تبدو خلالها العروس في أجمل حُلة لها، لترتدي لاحقاً فستان «كوكتيل» مزيّن بالخرز الذهبي والفضي، إلى جانب فستان «ميكادو» أبيض ارتدته في اليوم التالي، الذي تزيّن أيضاً بالزهور والترتر.

تعتبر ليدي كيتي سبنسر ابنة شقيق الأميرة الراحلة ديانا ذات الـ30 عاماً، واحدة من الشخصيات الأرستقراطية المعروفة، كونها تعتبر أيضاً عارضة أزياء، وسفيرة العلامة التجارية ودار الأزياء الإيطالية «دولتشي آند غابانا»، وقد التقت بزوجها رجل الأعمال الملياردير مايكل لويس (62 عاماً) في 2018، وأعلنا خطوبتهما بعد ذلك بعام واحد، إلا أن ظروف الجائحة العالمية جعلتهما يؤجلان حفل الزفاف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news