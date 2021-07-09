أين تذهب.. مطعم قصر الهند يطلق قائمة مأكولات برياني إي كاس

المصدر: الامارات اليوم

أطلق قصر الهند، المطعم الهندي الشهير الحائز العديد من الجوائز في مجال المأكولات الراقية، التي يقدّمها عبر فروعه المنتشرة في الإمارات، قائمة مأكولات «برياني إي كاس/‏‏ Biryani-e-Khass» المستوحاة من المأكولات التراثية الأصيلة.

كما تمّ إطلاق قائمة مأكولات خاصة احتفالاً بهذه الفعالية الاستثنائية، التي تمّ تصميمها خصيصاً لإبراز المذاقات المتنوعة للبرياني في مختلف المناطق، حيث تتميّز كل منطقة بطريقة تحضير خاصة، لاسيما في استخدام البهارات، وتضم كل قائمة مأكولات ستة أطباق من البرياني المميّز، ما يجعلها وجبة متكاملة ترضي جميع الأذواق، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة المأكولات الحصرية هذه حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.

وتشمل قائمة المأكولات:

برياني نور محل: الذي سمي على اسم قصر نور محل، وهو طبق ملكي أصيل، مع كرات دجاج طرية منقوعة في الصلصة، ومرتبة كالأحجار الكريمة في جوهرة.

برياني ران: لمحبي اللحوم يتم إعداد هذا الطبق، مع ساق كاملة من لحم الضأن المنقوعة طوال الليل في التوابل، وتطهى على نار هادئة، وتشوى على الفحم حتى النضج الكامل.

برياني شاهي جهينجا: طبق ملكي مطبوخ بالأسلوب المغولي، يحضر مع ملك الروبيان المطهو في التوابل العطرية والطماطم، مع طبقات من الأرز طويل الحبة.

برياني مورغ لكنوي: لكنوي المشهورة بالطعم اللذيذ، يتم عمله على طريقة شاهي المغولي مع الدجاج المتبل، والمطهو في المرق الكريمي الدسم ذي البهارات الخفيفة، والمطبوخ على نار هادئة حتى الاستواء بشكل ممتاز.

سوبز كابولي بولاو: النسخة النباتية من طبق كابولي بولاو، وهو مزيج أثيري من الأرز والتوابل الدافئة الحلوة، ويُطهى على نار هادئة مع دال شانا المنكهة بالقرفة والهيل الأخضر.

برياني مورغ كورجي: يذكرنا هذا الطبق بكورغ الخلابة الغنية بالتوابل المميزة، وهو بنكهة حبات الفلفل الأسود و أوراق الكاري، وجوز الهند وبذور الشمر ومسحوق التوابل الكاملة.

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