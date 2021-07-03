البشرة حول العين تحتاج إلى عناية خاصة

المصدر: دارمشتات ■ د.ب.أ

أوردت بوابة الجمال «هاوت.دي» أن البشرة حول العين تعد رقيقة وحسّاسة للغاية، لذا تحتاج إلى عناية خاصة.

وأوضحت البوابة الألمانية أنه تنبغي العناية بالبشرة حول العين بوساطة مستحضرات العناية كالكريمات والسيروم، التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو زيت الأرجان؛ إذ تعمل هذه المواد الفعالة على ترطيب البشرة، وتجديد الخلايا، والقضاء على التورمات والتجاعيد، كما أنها تُعيد للبشرة مرونتها ومظهرها المشدود.

ومن المفيد استعمال المستحضرات ذات الرأس الدوارة (Roll-on)؛ إذ تعمل على إزالة التورم من ناحية، وتمتاز بتأثير تبريدي وتدليكي للبشرة من ناحية أخرى. وبذلك تتمتع المرأة بإطلالة عيون مشرقة تأسر الألباب، وتنطق بالحيوية والشباب.

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