صحة.. البشرة تحتاج إلى عناية خاصة في الكِبر

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

ذكر مركز الجودة في الرعاية الصحية بألمانيا أن بشرة كبار السن تحتاج إلى عناية خاصة؛ نظراً لأنها تكون حساسة للغاية وتصبح أكثر نحافة، كما أنها غالباً ما تكون جافة وأكثر عرضة للتشقق والإصابة بالجروح.

وللعناية السليمة بالبشرة في الكِبر، ينصح المركز باستعمال مستحضرات العناية اللطيفة، التي تصون البشرة، مثل المستحضرات الخالية من الصابون، في حين تعمل المستحضرات الغنية بالزيوت والدهون على ترطيب البشرة وتقوية وظيفة الحماية الطبيعية بالبشرة.

ومع البشرة الجافة والنحيفة ينبغي استعمال المستحضرات الغنية باليوريا أو الجليسرين أو حمض اللبنيك؛ إذ تعمل هذه المواد الفعالة على ترطيب البشرة وتمنحها ملمساً مخملياً.

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