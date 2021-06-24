«عزيزتي حواء».. طلاء الأظافر الحديث.. شفاف ووردي

المصدر: فرانكفورت ■ د.ب.أ

أفادت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل بأن الأظافر تزدان في صيف 2021 بباقة واسعة من الألوان، والتي تمتد من الشفاف مروراً بالوردي الناعم وصولاً إلى الوردي الصارخ بلون البونبون.

وأضافت أن هذا الموسم يشهد أيضاً رواجاً كبيراً للأظافر ذات الألوان المتعددة؛ إذ يزهو كل ظفر بدرجة لون وردي مختلفة على سبيل المثال، مع مراعاة وضع الدرجة الفاتحة عل ظفر الإبهام.

ومَن ترغب في إطلالة هادئة، يمكنها وضع طلاء أظافر باللون الأبيض الناعم.

ويُراعى مع الألوان الكثيفة وضع طبقة من الطلاء الأساسي، للحيولة دون حدوث تغيرات لونية على الظفر.

وللحفاظ على رونق الأظافر يُراعى عدم وضع طلاء الأظافر تحت أشعة الشمس المباشرة أو بعد الاستحمام مباشرة.

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