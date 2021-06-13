حالة التعب المستمر والآلام بدون سبب.. ما علاقتها بما نأكل؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد عالم التغذية الألماني البروفيسور يورجين فورمان بأنه مع التقدم في العمر، وبدءاً من عمر 30 عاماً، تتراجع قدرة الكلى على التخلص من الحمض الزائد، ومن ثم يصاب الجسم بفرط الحمضية.

وأوضح أن التغذية الغنية بالبروتينات كثيراً ما تؤدي إلى فرط الحمضية بالجسم؛ لأن عملية التمثيل الغذائي (الأيض) للأغذية الغنية بالبروتينات تتم بشكل حمضي. وتتمثل أعراض هذه الحالة في الشعور بالتعب المستمر وآلام دون سبب واضح، كما تطرأ تغيرات على الجلد والأظافر.

ولمواجهة ذلك، ينصح البروفيسور فورمان بتعديل النظام الغذائي، أي الإقلال من الأغذية الغنية بالبروتينات مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات، مع الإكثار من الأغذية القاعدية مثل الخضراوات والفواكه، خاصة السبانخ والشمر والتين والزبيب والموز.

وينبغي تناول خمس حصص من الخضراوات والفواكه يومياً، في حين يجب تناول 300 إلى 600 غرام من اللحوم أسبوعياً كحد أقصى، وذلك وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية.

مثال بسيط: عند تناول 100 غرام من اللحوم ينبغي تناول 400 غرام من الخضراوات والفواكه لمعادلة التأثير الحمضي، وتحقيق التوازن الحمضي القاعدي بالجسم.

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