النصف_الحلو.. «ليدي مليون فابيولس».. لسيدة تلفت الأنظار من اللحظة الأولى

المصدر: الامارات اليوم

تقدم علامة «باكو رابان» عطر «ليدي مليون فابيولس» الجديد للسيدات، بعد النجاح الذي حققه عطرا ليدي مليون وليدي مليون إمباير.

وتم تصميم العطر ليحفّز شعور التناغم مع الموسيقى وأجواء الرقص المفعمة بالمرح، ليجسّد متعة الحياة المفعمة بإيقاعات نابضة بالحيوية.

وهو إبداعٌ مخصص لسيدة الحفلة المتألقة بحضورها وشخصيتها التي تلفت الأنظار من اللحظة الأولى، بحضورها الفاخر وإطلالتها الجذابة وطاقتها المتحفّزة لبداية السهرة كي تعلن عن نفسها.

ويبدع دانيال سانوالد بتصوير الحملة الترويجية لهذا العطر، حيث تظهر مشاهد رائعة لعارضتي الأزياء سيمونا كاست ولوندن مايرز، بينما تخطفان الأضواء بحضورهما عند دخول الحفل. ولطالما تألقت كاست على أغلفة كبرى مجلات الموضة العالمية وعروض الأزياء الخاصة بأهم المصممين، بينما تمثّل مايرز الوجه الإعلاني الخاص بعطر ليدي مليون إمباير. كما يشارك النجم جوي باداس في لقطات مميزة مع سيمونا كاست، حيث يظهر الممثّل وفنان الهيب الهوب المولود في بروكلين والمتحدث باسم عطور 1 مليون في لقطة من الحملة الترويجية الخاصة بالعطر الرجالي، بينما يتجهان معاً إلى السهرة وهما يضعان عطري باكو رابانا ليتوّجا نفسيهما ملك وملكة الحفلة.

ويحمل عطر ليدي مليون فابيولس توقيع آن فليبو التي كان لها الفضل في صناعة عطر ليدي مليون الأصلي. وتعتقد فليبو بأن إبداعها الجديد يضمن الاستمتاع بتجربة حسية فائقة، ويعزّز الشعور بالمرح والانفتاح.

وقد تم تصميم العطر ليمزج بين اللمسات المشرقة للنفحات الشمسية والأزهار البيضاء، ويتباين بطريقة متناغمة مع النفحات الأساسية للخشب الشرقي.

ويكشف العطر عن نفحات عليا حيوية تضمّ الفلفل الوردي واليوسفي. بينما تحفل النفحات الوسطى بعبق مسك الروم مع مزيج فريد من الأزهار البيضاء التي تشمل الياسمين واليلانغ يلانغ، لتعكس مع بعضها الإشراقة الخيالية لشمس منتصف الليل. أمّا الإحساس الناعم للفانيلا مع فول التونكا وخشب الكشمير والطحالب، فتضفي مع بعضها شعوراً بالألق والتوهّج طوال الليل، ما يتيح عطراً رائعاً يمنح أقصى درجات السعادة، ويحفّز الرغبة على الرقص والانطلاق.

عبوة منقطعة النظير

تتميز العبوة الماسية لعطر ليدي مليون بتصميم جديد باللون بالأسود اللامع، لتعكس أقصى درجات التألق طوال الليل. أمّا الزخرفة التي تحاكي أشعة الشمس، فترسل ومضات جريئة من لمعان الذهب الفاخر لتمنح السيدة العصرية كل ما تحتاجه للتألّق.

ليدي مليون تضمّ مجموعة متنوعة من العطور التي تعكس الشخصية الغنية لصاحبتها.

إحساس الأزهار

ليدي مليون فابيولس - عطر فائق الجاذبية يتميز بلمسة أزهار شرقية ونفحات شمسية، ويضمّ مسك الروم الذي يتناغم مع النفحات الأساسية للفانيليا والطحالب.

ليدي مليون - عطر خشبي بلمسة الأزهار وبإحساس جذاب، يجمع الأزهار البيضاء مع العسل والباتشولي.

ليدي مليون إمباير - عطر فاخر وجذاب من فئة شيبر والأزهار، يشتمل على بتلات الماغنوليا والبرقوق والكونياك.

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