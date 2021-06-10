عزيزتي_حواء».. نصائح للعناية بأظافر القدم

المصدر: فرانكفورت ■ د.ب.أ

حذرت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر من قص أظافر القدم بشكل قصير للغاية؛ إذ ينبغي أن يكون الظفر على مستوى الإصبع نفسه، مع مراعاة عدم تقصير حواف الظفر بشدة، وإلا فقد تنمو مجدداً داخل الجلد، ما يسبب ألماً شديداً.

ولقص الأظافر تنصح هوبر باستعمال مقص مخصص لهذا الغرض أو قصّافة، مع مراعاة ألا يتم بَرد الأظافر بشكل مستدير، وإنما بشكل مستقيم قدر الإمكان، كي لا تنمو مجدداً داخل الجلد.

كما لا ينبغي قص جلد الظفر؛ لأن الجلد قد يُصاب بالتهاب في حالة الإصابة بجرح صغير. وبدلاً من ذلك، ينبغي إرجاع الجلد للخلف برفق بواسطة عصا رقيقة مصنوعة من خشب شجرة التوليب.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إزالة الجلد المتقرن بانتظام، ليس فقط لأسباب جمالية، بل أيضاً لأنه يتسبب في جفاف القدم.

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