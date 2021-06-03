«عزيزتي حواء».. الفستان التيشيرت يطلّ بألوان هادئة ومحايدة

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

يمثل الفستان التيشيرت نجم الموضة في صيف 2021، ليمنح المرأة إحساساً بالراحة والتهوية الجيدة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت مجلة «Instyle» المعنية بالموضة والجمال، أن الفستان التيشيرت عبارة عن فستان يمتاز بقصة تحاكي قصة التيشيرت، إذ يبدو- كما يتضح من اسمه - كتيشيرت طويل. ويشتمل هذا الفستان على رقبة مستديرة مع قصة انسيابية وفضفاضة للإحساس بالراحة، كما أنه يتسم بالبساطة والهدوء، وأضافت المجلة أن الفستان التيشيرت يكتسي هذا الموسم بألوان هادئة ومحايدة مثل الأبيض، والبيج والأسود، والأخضر المائل للرمادي، مشيرة إلى أنه يأتي بقصة تصل إلى الساق أو قصة قصيرة مفعمة بالأنوثة. وأشارت المجلة إلى أن الفستان التيشيرت يمتاز بتنوع إمكانات التنسيق، إذ يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي أو شبشب، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع صندل فخم.

ولمزيد من الأنوثة والأناقة يمكن ارتداء حزام مع الفستان التيشيرت، لتسليط الضوء على الوسط.

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