صحة.. الكريم الواقي من الشمس.. مهم للبشرة في الصيف

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

أوردت مجلة «فرويندين» المعنية بالصحة والجمال أن الكريم الواقي من أشعة الشمس يتمتع بأهمية كبيرة للبشرة، خلال فصل الصيف بصفة خاصة، إذ يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة و«الجزيئات الحرة» (Free Radicals)، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة أن البشرة غير النقية، التي تعاني الشوائب وحب الشباب، تحتاج إلى نوع خاص من الكريمات الواقية من أشعة الشمس، ألا وهو الكريم المعدني، الذي يحتوي على أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، وتتمتع هذه المواد الفعالة بتأثير مثبط للالتهابات ومهدئ للبشرة المتهيجة.

أما الكريم الكيميائي فيعد غير مناسب للبشرة غير النقية؛ نظراً إلى أنه قد يتسبب في تفاقم الالتهابات، ومن ثمّ تدهور شكل البشرة الجمالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news