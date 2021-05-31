صحة.. 4 خطوات تدعم إنقاص الوزن في حِمية الكربوهيدرات البطيئة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

يلجأ كثيرون إلى تجريب أنظمة غذائية مختلفة لإنقاص الوزن، منها حمية الكربوهيدرات البطيئة. وأوردت مجلة «فرويندين» الألمانية أن هذه الحمية تعتمد على الإقلال من تناول الكربوهيدرات مع التخلي عن الحلويات، وهو ما يزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون دون احتساب السعرات الحرارية.

وعلى العكس من الحمية منخفضة الكربوهيدرات، فإن التركيز ينصب هنا على «الكربوهيدرات البطيئة»، التي تحبس كثيراً من الماء في المعدة، وبالتالي يشعر المرء معها بالشبع لفترة أطول. وتالياً أهم الخطوات والمفاهيم التي تعتمد عليها حمية الكربوهيدرات البطيئة.

للإطلاع على النصائح الـ4، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news