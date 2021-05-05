1000 نوع بكتيريا ترتع داخل غالبية حقائب اليد النسائية!

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

أوردت مجلة فرويندين أن حقيبة اليد النسائية تمثل مرتعاً لتكاثر البكتيريا والجراثيم؛ إذ أظهرت نتائج دراسة حديثة أن 9 من 10 حقائب يد نسائية تحتوي على نحو 1000 نوع بكتيريا، بينما تحتوي قاعدة المرحاض على نحو 150 نوعاً فقط.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الأمر يسري بصفة خاصة على الحقائب المصنوعة من الجلد؛ نظراً لأن طبيعة هذه الخامة تساعد على انتشار البكتيريا والجراثيم.

وينطبق هذا الأمر أيضاً على الجزء الداخلي من الحقيبة؛ إذ أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر الأغراض المحتوية على البكتيريا داخل حقيبة اليد هو كريم اليد، متبوعاً بقلم الشفاه والماسكارا.

لذا توصي مجلة فرويندينالمرأة بتنظيف حقيبة اليد الخاصة بها مرة كل أسبوع على الأقل للتخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة بها بواسطة مواد العناية المخصصة لهذا الغرض، كما ينبغي تنظيف الجزء الداخلي من الحقيبة بواسطة مناديل العناية الناعمة واسبراي معقم مخصص للأقمشة.

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