6 أسرار للتحكم في ارتفاع ضغط الدم

المصدر: حياة الحرزي ■ دبي

يعدّ ارتفاع ضغط الدم قاتلاً صامتاً، لأنه يزيد بشكل خطير من خطر الإصابة بسكتة دماغية واحتشاء عضلة القلب. وتشير رئيسة قسم طب الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم في مستشفى جامعة ليل، البروفيسورة كلير مونييه فيير، إلى أنه من بين 15 مليون فرنسي يعانون ارتفاع ضغط الدم، هناك أربعة ملايين لا يعون حالاتهم، إذ يؤدي تدفق الدم المرتفع بشكل مفرط إلى زيادة سماكة بطانة الشرايين تدريجياً، ويجبر القلب على ضخ جهد أكبر، ما يضعف الجسم. من هنا تأتي أهمية تعلم تعديل ضغط الدم بأسلوب حياة مناسب نستعرض بعض أسراره:

للإطلاع على الـ6 أسرار، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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