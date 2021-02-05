النصف_الحلو.. 6 نصائح للحصول على بشرة مثالية

على الرغم من أننا تعلمنا الاستمتاع بالجمال الطبيعي للبشرة، في الأشهر الطويلة من العزل المنزلي التي أعقبت تفشي فيروس «كورونا»، فإن كثرة استخدامنا للشاشات بأنواعها، واللقاءات الرقمية من خلال البرامج المختلفة عبر الإنترنت، مثل «زووم» وغيره، كان لها تأثير سلبي في البشرة من حيث فقدان الحيوية والجفاف والإجهاد. وعلى الرغم من استحالة إيقاف علامات تقدم سن البشرة بالكامل، إلا أن خبراء «هيدرافيشل» يرشدوننا إلى كيفية تحسين روتين العناية بالبشرة، مع بداية هذا العام الجديد، والمعالجات الفاعلة التي يمكن تجربتها لتضفي مزيداً من التوهج والنضارة إلى البشرة.

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