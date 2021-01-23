النصف_الحلو.. «أوركيدي أمبريال» شد دقيق ومركّز للبشرة

للاحتفال بابتكار مايكرو-ليفت كونسنتريتMicro-Lift Concentrate، أرادت العلامة التجارية جيرلان إقران هذا السيروم الفريد بتجربة حسية جديدة ورائعة، حيث تم إنشاء تقنية دقيقة وحصرية لتدليك شد الوجه من قبل الخبراء في سبا جيرلان Spa Guerlain، والتي تساعد على تنعيم الخطوط الدقيقة مع تحسين المرونة وتعزيز ليونة البشرة.

ولأول مرة من جيرلان، أجريت اختبارات على البشرة باستعمال آلات خاصة تبيّن طريقة الشد والحركة والاتجاه، كما تُظهر في إية طريقة يتم فيها عملية انقباض البشرة. ويحدد هذا النهج بدقة ويقيٍّم معاً منطقتي الحركة والاتجاه أثناء دفع وتحرك البشرة إلى الأعلى وإلى الخلف.

ويقول مدير البحث العلمي في«جيرلان» فريديريك بونتي: «لقد استخدمنا اختبار تحليل رقمي على البشرة في نقاط تسمح لنا بمراقبة العديد من مناطق الحركة، والتي تبين لنا تأثيراً حقيقياً لعملية الشد في حركة هذه البشرة. يعمل هذا السيروم الخاص بنا مثل عمليات شد البشرة الدقيقة المتعددة للحصول على تأثير شامل». وللاستفادة من كل ما يقدمه العلم حول مقومات وأُسس التعمير ولخلق طقس متكامل من العناية الاستثنائية، قومي باستخدام مايكرو-ليفت كونسنتريت Micro-Lift Concentrate مع كريم أوركيدي أمبريال Orchidée Impériale Cream والكريم لناحية محيط العينَين والشفاه Eye and Lip Contour Cream سوياً للحصول على نتيجة مذهلة، من أوركيدي أمبريال لمكافحة عوامل تقدم البشرة بالسن، حيث يضفي عليها ملمساً فاخراً وإحساساً فريداً من الراحة الكاملة.

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