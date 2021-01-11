«معهد الشرق الأوسط» يكرّم الفائزات بجائزة «تميز القيادات»

المصدر: دبي - وام

أعلن معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز عن تكريم القياديات الفائزات بجائزة الشرق الأوسط الـ22 لتميز القياديات، وذلك ضمن احتفالية «داتاماتكس» بمناسبة اليوبيل الفضي (25 عاماً) في التاسع من شهر مارس المقبل على انطلاق مؤتمر (Woibex) كأول مؤتمر دولي عن المرأة في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعقد سنوياً في دبي بمشاركة إقليمية وعالمية، وذلك خلال الفترة من الثامن إلى 11 مارس 2021 بدبي، برعاية المؤسسات الكبرى، ومشاركة القياديات وصُنّاع القرار والتنفيذيين من المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية، والخاصة الإقليمية والدولية.

يذكر أن الجائزة تكرّم الشخصيات النسائية والرائدات اللاتي أصبح وجودهن علامة فارقة، وتسليط الضوء على جيل متميز من الكوادر النسائية المتميزة، وذلك تقديراً لإنجازاتهن المهنية، وإسهاماتهن المتميزة في تطوير المجتمع العالمي، حيث يتم تسليط الضوء على رحلتهن نحو الريادة، وأبرز أهم الممارسات والإنجازات التي استطاعت القياديات تحقيقها من مختلف القطاعات وعلى كل المستويات، وسيتم عرض إنجازات تلك النماذج النسائية المضيئة، خلال منصّة Woibex العالمية لتمكين المرأة القيادية، كما تهدف الجائزة إلى تطوير ودعم تعزيز التنافسية لدى المرأة، ونشر الوعي بمفاهيم الجودة والأداء المهني الراقي، وإبراز الجهود النسائية المتميزة، والإنجازات الدولية التي قادت إلى تطوير أنظمة إدارة المؤسسات والمنظمات الدولية، وإثبات تميز وكفاءة المرأة في مختلف المواقع والمسؤوليات الدولية.

في السياق ذاته، يقوم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، بالتزامن مع الحدث الكبير، بالإعلان عن تقرير «ويبكس» لأبرز 300 قيادية عالمية، وتقرير «ويبكس» لأبرز 25 قيادية شابة عالمية.

وينتظر أن يشهد المؤتمرحضور كبار الشخصيات ووسائل الإعلام الإقليمية والعالمية. وأعلن مدير عام المعهد رئيس اللجنة المنظمة، علي الكمالي، أن المعهد سيقوم بمخاطبة المؤسسات الإقليمية والدولية، للبدء في اختيار وترشيح القياديات من أكثر من 20 قطاعاً حيوياً، وذلك لاختيار القياديات الأكثر تميزاً، ضمن قائمة الـ300 وقائمة الـ25 لبدء الترشيحات، وتسليط الضوء على أهم الممارسات النسائية المتميزة في القيادة والريادة، وإبراز ما حققته القياديات من تفوق وإبداع، ليكن قدوة للجيل المقبل وكدافع للتطور والتقدم. جدير بالذكر أن المؤتمر والجائزة يعدان أكبر الأحداث للقياديات التي تنظم في المنطقة، التي أصبح عبر جهود استمرت ما يزيد على 25 عاماً، جسر الربط بين القياديات من الشرق والغرب إنجازاً استراتيجياً على المستوين الحكومي والاقتصادي.

«المعهد» سيعلن عن أبرز 300 قيادية عالمية، وأبرز 25 قيادية عالمية شابة.

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