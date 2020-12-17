حمض يحارب التجاعيد وشيخوخة البشرة

المصدر: ميونيخ ■د.ب.أ

يعد حمض اللاكتيك (Lactic acid) بمثابة سر شباب وجمال البشرة، إذ يمنحها مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت مجلة «Elle» المعنية بالصحة والجمال أن حمض اللاكتيك، المعروف أيضاً باسم حمض اللبنيك، ينتمي لأحماض ألفا هيدروكسي، التي تندرج ضمن المقشرات الكيميائية.

وأضافت المجلة أن حمض اللاكتيك يعمل على إزالة قشور الجلد الميتة من الطبقة العلوية للبشرة، كما أنه يعمل على تنظيف المسام على نحو عميق، ومن ثم تتمتع البشرة بمظهر نقي يشع إشراقاً وحيوية.

كما يمتاز حمض اللاكتيك بتأثير مضاد للشيخوخة، إذ إنه يعمل على إصلاح الخلايا التالفة، ويحارب مع الاستخدام المنتظم التجاعيد والندبات الناجمة عن حب الشباب.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتني حمض اللاكتيك بالبشرة ويعمل على ترطيبها، كما أنه يدعم طبقة الحماية الحمضية، التي تحمي البشرة من البكتيريا وغيرها من الكائنات الدقيقة، من خلال ضبط الأُس الهيدروجيني pH للبشرة.

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