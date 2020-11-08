لماذا تصاب الشفاه بالجفاف والتشقق خلال هذا الموسم؟

المصدر: دارمشتات - د.ب.أ

ذكرت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن الشفاه تتعرض للكثير من عوامل الإجهاد خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب التغير في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الشفاه تفتقر إلى الدهون؛ لذا سرعان ما تتعرّض للجفاف والتشقق، ما يُفسد مظهرها الجمالي.

ولمواجهة الجفاف والتشقق، ينبغي استعمال مستحضرات العناية، كبلسم الشفاه، المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشفاه وتمنحها ملمساً مخملياً، مثل عسل النحل وشمع النحل وزبدة الشيا وزيت الزيتون وحمض الهيالورونيك.

ومن المهم أيضاً أن تخلو مستحضرات العناية من المواد، التي تتسبب في تهيج بشرة الشفاه، مثل المواد الحافظة والمواد العطرية والزيوت المعدنية والسيليكون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news