4 نصائح للعناية السليمة بالشعر في الشتاء

المصدر: كولن -ميونيخ - د.ب.أ

يتعرّض الشعر لإجهاد شديد خلال فصلي الخريف والشتاء بسبب الجفاف، وبالتالي فإنه يتطلب مزيداً من العناية خلال الشهور الباردة من العام. وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية بمدينة كولن الألمانية، أوتا شلوسبيرجر، أن «أسباب إجهاد الشعر تتنوّع خلال فصل الشتاء، وكثيراً ما يظهر تساقط الشعر في الفرشاة خلال فصل الخريف بصورة أكثر من أي فترة أخرى في العام، إذ يعمل الشعر وسيلة للحماية من الحرارة خلال فصل الصيف، وحماية من البرودة خلال فصل الشتاء».

وهنا أربع نصائح للعناية بالشعر خلال هذه الفترة.

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يعمل الشعر وسيلة للحماية من الحرارة صيفاً، والبرودة خلال فصل الشتاء.

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