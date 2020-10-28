6 أطعمة مفيدة لفقدان الوزن

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

عدّدت الجمعية الألمانية للتغذية أنواعاً عدة من الأطعمة المحتوية على كربوهيدرات، التي يمكن تناولها بأمان دون زيادة الوزن. ويفرق خبراء الجمعية الألمان بين نوعين من الكربوهيدرات، البسيطة والمعقدة، والكربوهيدرات المعقدة عبارة عن سكريات متعدّدة تتحلل فقط في الأمعاء الدقيقة بسبب تركيبتها الجزيئية المعقدة، ويرتفع مستوى السكر في الدم بشكل أبطأ ويظل ثابتاً على مدى فترة زمنية أطول، وهذا بدوره يعني أن الكربوهيدرات المعقدة تضمن شعوراً أطول بالشبع. من ناحية أخرى، تنتقل الكربوهيدرات البسيطة إلى الدم بسرعة، ويترتب على ذلك ارتفاع الأنسولين في الدم، ويعمل هذا الأنسولين على خفض نسبة السكر في الدم بسرعة مرة أخرى، وتحدث الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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