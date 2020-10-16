النصف_الحلو.. 5 نصائح للعناية بالشعر بعد الكيراتين

يعد الكيراتين أحد العلاجات المنتشرة لفرد الشعر، ورغم جمال الشعر الكيرلي والمموج ففي بعض الأحيان، تريد كل امرأة تجربة أشكال مختلفة من الشعر، المهم ألا يكون الهدف من فرد الشعر هو الخجل من الشعر الكيرلي، لأنه بالفعل جميل ورائع ومميز. ويقدم مركز التجميل Tips and toes بعض النصائح عن كيفية العناية بالشعر بعد الكيراتين في حالة قررتِ استخدامه كطريقة لفرد شعرك.

1 اختاري الشامبو والبلسم بحكمة، لأن الشعر المعالج بالكيراتين يحتاج إلى شامبو خاص، وابتعدي تماماً عن استخدام الشامبوهات المحتوية على كلوريد الصوديوم (الملح) والكبريتات، لأنها تستنفد الزيوت الطبيعية من الشعر وفروة الرأس، كما أنها تُذيب طلاء الكيراتين وتزيل تأثيره بسرعة.

2 استخدمي بلسماً يحتوي على مادة الكيراتين لتعويض ما يفقده الشعر في الغسيل بالشامبو، لا تغسلي شعرك إلا بعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام بعد الجلسة، ومن المهم عدم استخدام «التوك الأستك» في ربط شعرك، ومن الأفضل أن تتركيه معظم الوقت مفروداً، وإن اضطررت لربطه فلا تكون الربطة قوية.

3 يجب عدم لمس الشعر بشكل متكرر، اجعليه مفروداً ولا تلمسيه بكثرة، ولا ترفعي نظارة الشمس على شعرك، ويجب تجنب العودة إلى التمارين الرياضية في الجيم إلا بعد أسبوعين من جلسة الكيراتين، لتجنب التعرق، ويجباستخدام وسادات غير قطنية عند النوم، فالأقطان غير جيدة في الحفاظ على الشعر. وعدم استخدام سبراي لتثبيت الشعر.

4 لا تستخدمي حرارة عالية على شعرك، خصوصاً عند الاستحمام، إذ يجب أن يكون الماء فاتراً وغير ساخن، وتوقفي عن استخدام الزيوت ومنتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مواد كيميائية، ويجب الامتناع عن عمل التسريحات التي تجعد الشعر في الأسبوع التالي لجلسة الكيراتين، واستخدمي المكواة لفرده كل يومين أو ثلاثة في الفترة الأولى إذا اضطررتِ لذلك.

5 استخدمي الزيوت الطبيعية حسب نوع شعرك، مثل زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الجرجير.. إلخ، وابتعدي عن الزيوت الثقيلة، مثل زيت جوز الهند، ولا تصبغي شعرك بعد الكيراتين، وفي حال الرغبة في تغيير لونه فيمكنك صبغه قبل جلسة الكيراتين بأسبوع على الأقل، مع الامتناع عن استخدام الصبغات التي تحتوي على أمونيا وأكسجين، ولا تعرضي شعرك للماء المالح والكلور بشكل مباشر، وارتدي قبعة السباحة دائماً، ويفضل الامتناع عنها مؤقتاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news