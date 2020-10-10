5 طرق لعلاج الندبات.. من الليزر حتى الكورتيزون

المصدر: برلين ■د.ب.أ

تفسد الندبات - خصوصاً في الأماكن الظاهرة من الجسم - الشكل الجمالي للجلد بسبب مظهرها السيئ. ولحسن الحظ هناك طرق عدة لعلاج الندبات، لكل منها مزاياها وعيوبها.

وقال طبيب الأمراض الجلدية الألماني، البروفيسور فيليب بابيلاس، إن الندبات هي نوع من الأنسجة البديلة، التي ينتجها الجسم لإغلاق الجروح، وتنشأ على سبيل المثال كنتيجة لحب الشباب، أو الحروق، أو العمليات الجراحية.

وأضاف أن الندبات تختلف من حيث الشكل والانتشار، وكذلك طرق العلاج، مشيراً إلى أنه يمكن تحسين مظهر الندبات بإحدى الطرق، التي يحددها أخصائي الأمراض الجلدية أو الجراحة التجميلية.

وهنا خمس طرق، يمكن بها علاج الندبات.

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