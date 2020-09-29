أول مقهى لعشّاق الكلاب في السعودية.. بفكرة كويتية

المصدر: الخبر (السعودية) - أ.ف.ب

بات بإمكان أصحاب الكلاب في السعودية التمتع بتناول فنجان قهوة خارج المنزل مع حيواناتهم الأليفة، إثر افتتاح مقهى في مدينة الخبر شرق البلاد هو الأول الذي يسمح بهذه الحيوانات في المملكة.

وأصبح مقهى «ذي باركينغ لوت» الذي افتُتح في يونيو الماضي في المدينة الساحلية، ملاذاً لعشاق الكلاب في بلد لا يضم مواقع كثيرة يمكن اصطحاب الحيوانات الأليفة إليها خارج المنزل.

وظهرت في السنوات الأخيرة ملاجئ عدة للحيوانات في مدن سعودية مختلفة. وتزايدت شعبية تبني الحيوانات الضالة في المملكة التي تشهد تغييرات اجتماعية واسعة.

ويشكل تطوير قطاعي السياحة والترفيه أحد أسس مشروع «رؤية 2030» الرامي إلى تحضير أكبر اقتصاد عربي للتحرر من الاعتماد التام على الثروة النفطية.

وتقول مالكة المقهى - وهي شابة كويتية تدعى دلال أحمد - إن فكرة المقهى راودتها عندما زارت المملكة قبل سنوات مع كلبها، ولم تتمكن من المشي معه.

وتوضح لوكالة فرانس برس «جئت للسعودية في زيارة مع كلبي، ولكن لم يُسمح لي بأن أتمشى معه على الشاطئ. وكان الأمر غريباً».

وأضافت «أحزنني هذا الموقف. وقررت المساعدة عبر فتح مقهى جميل للناس سواء كانوا من أصحاب الكلاب أم لا، للاستمتاع في هذا المكان».

ويتجمّع شبان وفتيات في المقهى للّعب مع كلاب بأحجام مختلفة. بينما تجلس كلاب أخرى بالقرب من أصحابها للعب.

وهناك قسم آخر في المقهى مخصص لـ«دلال» الكلاب يقدم خدمات مختلفة للحيوانات بينها الغسل والعناية بمظهرها.

وتشير الشابة السعودية جوهرة إن «فكرة المقهى جديدة للغاية. لا يوجد لدينا أماكن كثيرة من هذا النوع. تأتي الكلاب هنا للتعارف».

وحضر الشاب السعودي نواف للمرة الأولى إلى المقهى ووصفه بمكان «جميل».

ويؤكد الشاب «أول مرة أرى فيها مقهى في السعودية يكون مخصصاً للكلاب مثل هذا».

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