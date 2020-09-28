ابتكار أصغر جهاز في العالم لرصد ذرات الغبار

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

ابتكر فريق من الباحثين في النمسا جهاز استشعار دقيق الحجم لقياس معدل ذرات الغبار في الهواء، وتحذير المستخدم بشأن ارتفاع معدلات التلوث الجوي.

ولا يزيد حجم الجهاز الجديد عن حجم العملة الصغيرة، وبالتالي يمكن تثبيته داخل الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة.

ويقول الباحث باول مايرهوفر، إن الابتكار الحقيقي وراء هذا الجهاز يتمثل في صغر حجمه، ويؤكد أن الجهاز ينطوي على فوائد كبيرة في ضوء البحث الذي أعلنته وكالة البيئة الأوروبية، أخيراً، وجاء فيه أن زهاء 400 ألف شخص يقضون نحبهم سنوياً في أوروبا وحدها بسبب مشكلة التلوث بالجزيئات. وأكد أن الجهاز الجديد، الذي يبلغ حجمه 12 في 9 في 3 ملليمترات، يمكن تثبيته في الساعات الذكية وأجهزة قياس الوظائف الحيوية للجسم والهواتف المحمولة، ويستطيع تحذير المستخدم بشأن ارتفاع معدلات التلوث.

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