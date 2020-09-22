شركة أميركية تراهن على دواء لفيروس كورونا: ننتظر الموافقات الرسمية

قالت شركة أدوية إنها تقدمت بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، للموافقة على دواء كعلاج محتمل لفيروس كوورنا.

وأضافت شركة «أيه أر سي أيه بيوفارما»، التي تتخذ من ولاية كولورادو الأميركية مقراً لها، في بيان، أنها بانتظار الموافقات الرسمية، لبدء مراحل التجارب السريرية على الدواء، الذي أطلق عليه اسم «AB201»، والتي من المتوقع أن تنتهي قبل نهاية 2020.

وذكر المدير التنفيذي للشركة، الطبيب مايكل بريستو، أن الدواء - الذي تم تجريبه على 700 مريض - له خصائص علاجية لمكافحة "كورونا"، وأمراض مرتبطة بالفيروسات، حسب الموقع الإلكتروني لمايو كلينك.

وأشار الطبيب إلى أن البيانات للتجارب الأولية، أظهرت سلامة الدواء، قبل البدء في مراحل التجارب السريرية على نطاق أوسع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news