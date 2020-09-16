الشعور بالتعب أثناء قيادة السيارة.. قد يهدد حياتك!

حذّر المجلس الألماني للسلامة على الطرق من خطورة الشعور بالتعب أثناء القيادة على حياة كل مَن في السيارة.

وأوضح الخبراء أن القيادة بغفوة لا تتجاوز خمس ثوانٍ تمثل قيادة عمياء لمسافة 180 متراً أو أكثر عند القيادة على سرعة 130 كلم/س.

ويتعيّن على كل شخص يتنقل بسيارته في الصباح الباكر، وفي وقت متأخر من بعد الظهر توخي الحذر بشكل خاص؛ إذ وجد المعهد الفيدرالي لأبحاث الطرق السريعة أن معظم حوادث المرور بسبب التعب تقع بين الساعة 6 صباحاً و8 صباحاً، وبين 2 و4 مساء.

وللوقاية من التعب خلف المقود خلال الرحلات الطويلة، ينصح الخبراء بالتوقف بالسيارة بشكل آمن وأخذ قسط من النوم لمدة 15 إلى 20 دقيقة، مع إمكانية احتساء القهوة للمساعدة على الاستيقاظ؛ نظراً لأن الكافيين له تأثير متأخر، مع العلم بأن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

ويتعين على الركاب أيضاً الانتباه إلى قائد السيارة. وإذا لزم الأمر، يمكنهم عرض تولي القيادة بدلاً منه لإتاحة الفرصة له لأخذ قسط من الراحة.

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