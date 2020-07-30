خبراء: الشعر يحتاج إلى عناية خاصة في الصيف

المصدر: برلين - د.ب.أ

يحتاج الشعر، خلال فصل الصيف، إلى عناية‬ جيدة شأنه في ذلك شأن البشرة، لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤذيه‬ مثلما تؤذي البشرة، فضلاً عن الأضرار الأخرى، التي يمكن أن تلحق به بفعل‬ مياه البحر المالحة، ومياه حمام السباحة المحتوية على الكلور. ‬

‫‬‫وقال مصفف الشعر الألماني، روبرتو لارايا، إن «الشعر يتعرّض، خلال فصل الصيف‬، للعديد من عوامل الإجهاد، مثل الأشعة فوق البنفسجية، والمياه المالحة‬، وكلور مياه حمام السباحة، ما يتسبب في فقدانه للدهون».‬

وأضاف أن «فقدان الدهون يترتب عليه تعرّض الشعر للجفاف والتقصف‬، وفقدان اللمعان والبريق. كما تتوقف عملية نمو الشعر، وفي أسوأ الأحوال‬ قد يتساقط الشعر».‫

‬من جانبها، أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية، أوتا شلوسبيرجر، أن «أشعة الشمس ‬وإفرازات العرق تتسببان في تهيّج فروة الرأس، ومن ثم الحكة». ولتجنب تهيّج‬ فروة الرأس تنصح شلوسبيرجر باختيار منتجات العناية بالشعر، التي تخلو من‬ المواد العطرية والمواد الحافظة.

من ناحيته، نصح مصفف الشعر الألماني، أودو فالتس، بحماية الشعر من الأشعة‬ فوق البنفسجية بواسطة غطاء للرأس، مثل كاب البيسبول أو قبعة. وعلى‬ الشاطئ ينبغي ربط الشعر أو رفعه لأعلى، إذ يحدّ ذلك من الأشعة‬ فوق البنفسجية، التي تصل إليه.‫‬

وقبل ربط الشعر أو رفعه لأعلى يمكن العناية به بواسطة ماسك، إذ تساعد‬ حرارة الشمس على امتصاص الشعر للمواد الفاعلة بشكل عميق. ولهذا الغرض‬ يمكن استخدام المستحضرات المعروفة باسم Leave-in، أي التي يتم تركها‬ على الشعر دون شطفها.‫

وأكد لارايا أيضاً على أهمية تنظيف الشعر خلال الصيف، إذ ينبغي استخدام‬ شامبو يحتوي على مواد فاعلة تعمل على ترطيب الشعر، مثل حمض الهيالورونيك.‬

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