يتعرّض خلال الموسم لعوامل إجهاد مضرّة
خبراء: الشعر يحتاج إلى عناية خاصة في الصيف
يحتاج الشعر، خلال فصل الصيف، إلى عناية جيدة شأنه في ذلك شأن البشرة، لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤذيه مثلما تؤذي البشرة، فضلاً عن الأضرار الأخرى، التي يمكن أن تلحق به بفعل مياه البحر المالحة، ومياه حمام السباحة المحتوية على الكلور.
وقال مصفف الشعر الألماني، روبرتو لارايا، إن «الشعر يتعرّض، خلال فصل الصيف، للعديد من عوامل الإجهاد، مثل الأشعة فوق البنفسجية، والمياه المالحة، وكلور مياه حمام السباحة، ما يتسبب في فقدانه للدهون».
وأضاف أن «فقدان الدهون يترتب عليه تعرّض الشعر للجفاف والتقصف، وفقدان اللمعان والبريق. كما تتوقف عملية نمو الشعر، وفي أسوأ الأحوال قد يتساقط الشعر».
من جانبها، أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية، أوتا شلوسبيرجر، أن «أشعة الشمس وإفرازات العرق تتسببان في تهيّج فروة الرأس، ومن ثم الحكة». ولتجنب تهيّج فروة الرأس تنصح شلوسبيرجر باختيار منتجات العناية بالشعر، التي تخلو من المواد العطرية والمواد الحافظة.
من ناحيته، نصح مصفف الشعر الألماني، أودو فالتس، بحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية بواسطة غطاء للرأس، مثل كاب البيسبول أو قبعة. وعلى الشاطئ ينبغي ربط الشعر أو رفعه لأعلى، إذ يحدّ ذلك من الأشعة فوق البنفسجية، التي تصل إليه.
وقبل ربط الشعر أو رفعه لأعلى يمكن العناية به بواسطة ماسك، إذ تساعد حرارة الشمس على امتصاص الشعر للمواد الفاعلة بشكل عميق. ولهذا الغرض يمكن استخدام المستحضرات المعروفة باسم Leave-in، أي التي يتم تركها على الشعر دون شطفها.
وأكد لارايا أيضاً على أهمية تنظيف الشعر خلال الصيف، إذ ينبغي استخدام شامبو يحتوي على مواد فاعلة تعمل على ترطيب الشعر، مثل حمض الهيالورونيك.
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